В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
Сборная Бурятии завоевала 13 медалей Кубка России и всероссийских соревнований «Кубок Урала» по тхэквондо ИТФ. Турниры прошли в Екатеринбурге с 7 по 9 ноября, сообщили в минспорта Бурятии.
Обладательницей золотой медали Кубка в спарринге в весовой категории до 52 кг стала Ангелина Пищалкина. Заслуженный мастер спорта Александр Бодров стал вторым в спарринге и третьим в программе «туль» 1 дан среди мужчин. Бронзовые медали турнира в спарринге завоевали Даниил Заборских и Надежда Балдунникова.
На Кубке Урала в командном спарринге среди юниорок спортсменки из Бурятии Дарья Шелопугина, Ксения Хамаганова, Валерия Милюшина, Вероника Чертенкова, Номина Хандажапова и Арина Мальцева заняли I место. В личном первенстве золотая медаль у Дарьи в спарринге, в этой же программе Валерия и Вероника стали бронзовыми призёрами.
Наградами принесли ещё четверо спортсменов. Серебро в спарринге - у Михея Иринчеева. Анастасия Бурдина, Святослав Рупышев, Мария Филатова поднялись на третью ступень пьедестала Кубка Урала.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее по итогам чемпионата и первенства страны в Санкт-Петербурге семь учеников спортивных школ Улан-Удэ вошли в состав сборной России.
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
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