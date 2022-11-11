В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду







Один из комментаторов подметил, что такие безрассудные игры могут привести к трагическому исходу.



Сейчас на реках Селенга и Уда продолжается ледостав. Толщина льда местами не достигает и двух сантиметров, такой лёд коварен и крайне опасен. Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее семи сантиметров.



В России ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели сотен людей. Чаще всего жертвами становятся дети или рыбаки, которые хотят поскорее открыть сезон зимней рыбалки.





Ещё не всю Селенгу затянуло хотя бы тонким льдом, а в Улан-Удэ на реку уже вышли играть дети. Так, в паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором очевидец запечатлел ребятишек, катающихся на велосипедах по раннему льду.Видео снято на Левом берегу, где река едва ли успела покрыться льдом на несколько метров вдаль от береговой линии.