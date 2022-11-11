В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду

Береговая линия едва успела покрыться льдом
Ещё не всю Селенгу затянуло хотя бы тонким льдом, а в Улан-Удэ на реку уже вышли играть дети. Так, в паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором очевидец запечатлел ребятишек, катающихся на велосипедах по раннему льду.
Видео снято на Левом берегу, где река едва ли успела покрыться льдом на несколько метров вдаль от береговой линии.
Один из комментаторов подметил, что такие безрассудные игры могут привести к трагическому исходу.
Сейчас на реках Селенга и Уда продолжается ледостав. Толщина льда местами не достигает и двух сантиметров, такой лёд коварен и крайне опасен. Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее семи сантиметров.
В России ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели сотен людей. Чаще всего жертвами становятся дети или рыбаки, которые хотят поскорее открыть сезон зимней рыбалки.
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
Береговая линия едва успела покрыться льдом
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
Женщины встречали жюри хлебом-солью
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале
Прокуратура Октябрьского района проверила транспортное обслуживание 100-х кварталов города
В дело вмешалась прокуратура
Женщину приговорили к обязательным работам
Соревнования будут посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в Бурятии
В районах температура опускалась до -23 градусов
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска
Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы