11 ноября

10 ноября

Популярное

Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке

Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Общество,  Фото:Инцидент | Иркутск
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители

В Иркутске местные жители запечатлели собаку в общественном автобусе №74. Пёс тихонько расположился в задней части салона, заняв одно пассажирское место. Видео опубликовали в паблике «Инцидент | Иркутск».

«Животным проезд бесплатный? Он ехал сам по себе на 74 автобусе минимум от сквера Кирова до «Баргузина», - поделился очевидец.

 
Судя по видео, пассажиры были совсем не против того, что четвероногий пассажир занимает одно их потенциальное место. Учитывая, что некоторые стояли, держась за поручни. Возможно, сам водитель позволил собаке доехать до своей «остановки».

Пользователей умилило присутствие собаки в общественном транспорте. Некоторые даже рассказывают, что пёс постоянный клиент иркутских маршруток.

«Пару раз катался с ним на №480. Постоянный клиент в общественном транспорте»,

«Ехал на работу»,

«Нечего милее я не видела. Даже люди не выгнали, какое счастье»,

«Это его собачье дело, куда ехать»,

«Хоть погрелся, бедняжка»,

«Погреться, а заодно и город посмотреть. Он такой спокойный, будто каждый день на работу так ездит», - пишут подписчики паблика.

Со вчерашнего вечера пост набрал почти 1500 лайков, больше ста комментариев и более 450 репостов.

собаки общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
Общество, 11.11.2022
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
В Улан-Удэ прозвучали «Книжные аплодисменты»
Общество, 11.11.2022
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Тхэквондисты Бурятии завоевали 13 медалей Кубка России и Кубка Урала
Общество, 11.11.2022
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
В Улан-Удэ дети катались на велосипедах по неокрепшему льду
Общество, 11.11.2022
Береговая линия едва успела покрыться льдом
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке
Общество, 11.11.2022
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Видеонаблюдение за школами Улан-Удэ совершенствуется
Общество, 11.11.2022
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод
Общество, 11.11.2022
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Председателю комитета по транспорту Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество, 11.11.2022
Прокуратура Октябрьского района проверила транспортное обслуживание 100-х кварталов города
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе
Общество, 11.11.2022
Соревнования будут посвящены 60-летию развития спортивной борьбы в Бурятии
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 11.11.2022
В районах температура опускалась до -23 градусов 
В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
Общество, 10.11.2022
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Общество, 10.11.2022
Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^