Иркутян умилила собака-пассажир в маршрутке







Судя по видео, пассажиры были совсем не против того, что четвероногий пассажир занимает одно их потенциальное место. Учитывая, что некоторые стояли, держась за поручни. Возможно, сам водитель позволил собаке доехать до своей «остановки».



Пользователей умилило присутствие собаки в общественном транспорте. Некоторые даже рассказывают, что пёс постоянный клиент иркутских маршруток.



«Пару раз катался с ним на №480. Постоянный клиент в общественном транспорте»,



«Ехал на работу»,



«Нечего милее я не видела. Даже люди не выгнали, какое счастье»,



«Это его собачье дело, куда ехать»,



«Хоть погрелся, бедняжка»,



«Погреться, а заодно и город посмотреть. Он такой спокойный, будто каждый день на работу так ездит», - пишут подписчики паблика.



Со вчерашнего вечера пост набрал почти 1500 лайков, больше ста комментариев и более 450 репостов.





В Иркутске местные жители запечатлели собаку в общественном автобусе №74. Пёс тихонько расположился в задней части салона, заняв одно пассажирское место. Видео опубликовали в паблике «Инцидент | Иркутск».«Животным проезд бесплатный? Он ехал сам по себе на 74 автобусе минимум от сквера Кирова до «Баргузина», - поделился очевидец.