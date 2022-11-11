Женщины встречали жюри хлебом-солью
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс среди осуждённых «Русская красавица».
- Каждая из участниц представляла свой отряд в образе русской красавицы. Женщины в русских национальных костюмах встречали жюри хлебом-солью, пели, танцевали, исполняли частушки и читали стихи, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Отметим, различные конкурсы красоты и талантов в женской колонии проводятся периодически. Так, в марте выбрали «Мисс Весну – 2022».
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс «Русская красавица»
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