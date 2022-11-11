В Улан-Удэ новостройка рискует не получить разрешение на ввод

Многоквартирный дом в 111 квартале начали строить ещё в 2015 году. Но затем строительство было остановлено, а в 2021 году застройщик сменился и работы возобновились. В настоящее время застройщиком является ООО «Далс».За короткое время в доме было возведено уже 10 этажей, но при строительстве как раз внесли существенные изменения в несущие конструкции здания, которые необходимо было отразить в проектной документации и утвердить экспертизой. Однако этого сделано не было.Также инспекторы выявили и другие нарушения, по которым после окончания проверки будет направлено предписание застройщику.- То, что скорректированная документация до сих пор не готова, влечёт за собой риск не только для застройщика в виде административной ответственности. Для граждан важна уверенность, что дом будет своевременно введён в эксплуатацию. Застройщик должен направить скорректированную проектную документацию в Госстройжилнадзор в максимально сжатые сроки, - подчеркнул заместитель председателя правительства Евгений Луковников.