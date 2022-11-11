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В Бурятии детей предупреждают об опасности тонкого льда

В Бурятии детей предупреждают об опасности тонкого льда
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Реки только покрываются льдом и могут быть смертельно опасны

С установлением минусовой температуры водные объекты республики начинают покрываться льдом. В ближайшие дни на реках ожидается преобладание спада уровня воды, а процесс ледообразования продолжится.

Недавно замёрзшие водоёмы представляют серьёзную опасность, первый лёд - тонкий и не выдержит даже веса ребёнка. Причиной гибели детей, по-прежнему остаётся их бесконтрольное нахождение у водоёмов.

Инспекторы ГИМС проводят беседы и занятия с детьми для предупреждении несчастных случаев в межсезонье. Сотрудники МЧС России рассказывают ребятам в школах и детских садах правила безопасного поведения и способы оказания первой помощи провалившемуся под лёд человеку.

- Необходимо активизировать работу по разъяснению опасности таких походов. Обращаемся к жителям республики, не будьте безучастными, если увидели детей одних у водоёмов, возможно это поможет избежать несчастного случая, - рассказал главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Антон Димов.

Инспекторским составом ГИМС проведено более 1200 лекций и занятий, с охватом более 52 тысяч детей и подростков

Как подчеркнул Антон Димов, профилактическую работу необходимо усилить и педагогам, в тех населённых пунктах, которые находятся в непосредственной близости у водных объектов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


МЧС дети

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