В Бурятии муниципальные служащие неверно указали суммы доходов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баргузинского района Бурятии при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2021 год.



- Муниципальными служащими не были отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов. В справках отсутствовали либо имелись недостоверные сведения об имеющемся недвижимом имуществе, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, 17 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

