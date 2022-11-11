В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баргузинского района Бурятии при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2021 год.
- Муниципальными служащими не были отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов. В справках отсутствовали либо имелись недостоверные сведения об имеющемся недвижимом имуществе, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, 17 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии муниципальные служащие неверно указали суммы доходов
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