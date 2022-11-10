Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике

Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы



Гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдут с 14 по 22 ноября.



- Жители Кижинги, Хоринска и Еравны смогут насладиться любимыми песнями бурятских композиторов и спеть их вместе с ведущими солистами оперы из зала. Оперный театр подготовил для них концерт «Дуран тухай дуунууд» (Песни о любви, возрастное ограничение 6+). На сцену выйдут заслуженный артист России Дамба Занданов, заслуженные артисты Бурятии Туяна Дамдинжапова, Данзан Бальжинимаев и Эдуард Жагбаев, солисты оперы Мария Балданова, Елена Мохосова, Галсан Ванданов и Евгений Островский, - сообщили в пресс-службе театра.



Маленькие зрители смогут отправиться на приключения вместе с любимым мультяшным персонажем Фунтиком (0+). Эта музыкальная сказка рассчитана на детей всех возрастов.



Для зрителей Курумканского и Прибайкальского районов приготовлена другой концерт. Они увидят новую программу «Бенефис в кругу друзей» (6+). В нее вошли классические номера из репертуара ведущего солиста балета Булыта Раднаева: фрагменты балетов «Лебединое озеро» , «Щелкунчик», «Красавица Ангара», «Шахерезада» и другие, а также — популярные оперные арии и песни композиторов Бурятии. Также смогут посмотреть спектакль «Звериная братва» (0+) в исполнении артистов балета.



