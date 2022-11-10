В Улан-Удэ дети нарисуют открытки и напишут стихи ко Дню матери

В конкурсе могут принять участие юные горожане в возрасте до 15 лет



Детей и подростков от 6 до 15 лет из Улан-Удэ приглашают принять участие в творческом конкурсе «Мама, милая моя!». Конкурс посвящен Дню матери. День матери в России празднуется в последнее воскресенье ноября, в этом году это будет 27 ноября.



- Свои работы можно представить в 3 номинациях: открытка «Я тебя поздравляю …», поделка «Подарок своими руками», литературное творчество: стихотворение, сочинение о маме. Работы принимаются в виде открыток, поделок, сочинений и стихов с 7 по 21 ноября в детско-юношеском центре «Безопасное детство» по адресу ул. Чертенкова, 6а с 10:00 до 17:00, - рассказали в администрации города.



Творческие работы должны иметь название и содержать следующую информацию: фамилию, имя и возраст участника, название учреждения, ФИО руководителя, номер телефона. Открытки принимаются в свободной технике, техника изготовления и материал подделок – на усмотрение участников, стихи и сочинения – не более 1 страницы.



Победители конкурса будут награждены грамотами и призами, участники – сертификатами участников.





Возрастное ограничение 6+



