На строительство комплекса было выделено более 21 млн
Теперь жители Бичуры в Бурятии могут заниматься спортом в комфортных условиях. Новый спорткомплекс находится на территории Бичурской средней школы № 1. У школы появилось большое футбольное поле с искусственным газонным покрытием, беговые дорожки, прыжковая яма и уличные тренажеры.
- Комплекс включает в себя трибуну для зрителей, так как здесь планируют проводить крупные спортивные мероприятия. Кроме того, по периметру расположены светодиодные светильники, которые позволят заниматься спортом и проводить спортивные мероприятия после окончания светового дня, - рассказали в министерстве сельского хозяйства в Бурятии.
Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. На строительство комплекса было выделено более 21 млн. рублей. Планируется построить еще один такой комплекс при Бичурской средней школе №2.
В прошлом году в Бичуре также был открыт большой спорткомлекс с большим бассейном «Планета спорта» стоимостью 115 млн рублей
В Бичуре открыли современный спорткомплекс
Общество, Фото:
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