Ещё больше инвалидов Бурятии смогут бесплатно слушать онлайн аудиокниги

Расширен бесплатный доступ к книгам и учебной литературе в специальных форматах



Бесплатные аудиокниги, журналы, учебные материалы на сайтах различных библиотек, а также научных и общественных организаций теперь будут доступны для большего числа людей с нарушениями здоровья. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



- Если раньше бесплатный онлайн-доступ к аудиокнигам имели только люди с нарушением зрения, то теперь перечень категорий граждан, которые могут пользоваться льготой, значительно расширен. В списке – около 80 позиций. Это в том числе люди, перенёсшие инсульт, страдающие рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, - пояснили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной литературе будут, в частности, специализированные библиотеки для слепых и слабовидящих, общедоступные библиотеки, имеющие отделы для обслуживания людей с ограниченными возможностями, а также библиотеки образовательных и научных организаций, где учатся или преподают такие граждане.



По данным минсоцзащиты Бурятии, на 1 ноября 2022 года в республике 75 750 людей с инвалидностью, из этого числа 33 613 проживает в г. Улан-Удэ. Больше всего граждан с III группой инвалидности - 30 625.

