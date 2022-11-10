Цирк Бурятии откроет год 100-летнего юбилея республики

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети



Гастроли Государственного цирка Бурятии в Санкт-Петербурге, которые пройдут со 2 по 8 января 2023 года, станут первыми мероприятиями празднования юбилея Республики Бурятия.



Для жителей и гостей северной столицы на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», коллектив бурятского цирка вместе с коллегами из театра современного танца «Угол зрения» презентует театрализованное цирковое представление «Загадки времени или тайна пяти стихий» (0+).



Это балетно-акробатическое шоу с единым сюжетом, которое переносит зрителя в самое сердце Азии. Сказочные страны пяти стихий наполнены зрелищными цирковыми номерами, красочной музыкой, современной хореографией и 3D-проекцией.



- Для осуществления проекта главным режиссёром приглашен Леонид Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятиях таких как Сагаалган в Кремле 2020, чемпионат мира по женскому боксу, - рассказывает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В спектакле будут использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети.



- Мы первые открываем юбилейный год. Для нас это огромная честь и в то же время серьёзная ответственность. Работа началась, она непростая. Впереди много организационных вопросов, но мы верим, что всё пройдет на «ура», - с оптимизмом говорит директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.



Для создания шоу будут привлечены разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актеры, художники, цирковые артисты. А также специалисты по созданию современных аудиовизуальных технологий, спецэффектов, для передачи особой атмосферы шоу и организации, создающие сценические костюмы, реквизит, декорации.



В 2023 году будет отмечаться юбилейная дата - 100-летие образования Республики Бурятия. Указ президента №176 «О праздновании 100-летия образования Республики Бурятия» был подписан ещё в апреле 2018 года.

