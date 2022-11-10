В Бурятии полицейские навестили ветеранов и семьи погибших коллег





По традиции в профессиональный праздник полицейские Мухоршибирского района Бурятии навестили ветеранов и членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Очень рады оказались визиту гостей их старшие коллеги и родственники тех, с кем когда-то стражи правопорядка работали плечом к плечу.Сотрудники Отдела МВД пожелали им крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия, вручили памятные подарки.28 ветеранов органов внутренних дел и шесть семей погибших сотрудников посетили правоохранители совместно с представителями Совета ветеранов районного отдела полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.