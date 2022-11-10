В Бурятии федеральную трассу защитили слоями износа

Работа продолжатся и в следующем году



В Бурятии и Иркутской области защитили слоями износа 51 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Работы завершены на трёх участках в Мухоршибирском районе, по одному в Тарбагатайском и Кабанском районах Бурятии, а также на трёх участках в Слюдянском районе Иркутской области.



- Дорожники устранили дефекты существующего покрытия автомобильной дороги, фрезеровали изношенный верхний слой и защитили новыми слоями износа. Эти работы позволили восстановить ровность дороги, а также повысили коэффициент сцепления колес автомобильного транспорта с покрытием, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Также в ходе строительно-монтажных работ на всех участках выполнили работы по укреплению обочин из щебеночно-песчаной смеси и обеспечению водоотвода с проезжей части.



За два года (2022-2023 г.г.) в планах ФКУ Упрдор «Южный Байкал» запланировано выполнить работы по защите верхних слоев дорожных одежд на девяти участках федеральной трассы Р-258 «Байкал», но благодаря слаженной работе и оптимизации рабочей силы на сегодняшний день работы уже завершены на восьми участках.



В следующем году ФКУ Упрдор «Южный Байкал» выполнит работы ещё на одном участке автодороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе, с по 248-го по 251-й км. Приступить к работам планируют в мае 2023 года.

