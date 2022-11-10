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В Бурятии «чёрных лесорубов» выдал звук бензопилы

В Бурятии «чёрных лесорубов» выдал звук бензопилы
Общество,  Фото:РАЛХ
Они спилили сосен на сумму более 140 тысяч рублей

Во время рейда сотрудники Заиграевского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль, и пошли к месту рубки пешком.

Углубившись в лес, они увидели двух мужчин, которые заготавливали древесину. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. На просьбу представить правоустанавливающие документы, правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.

Выяснилось, что мужчины заготовили 6,7 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 140 тысяч рублей.

Нарушителями оказались жители посёлка Заиграево.

Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы

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