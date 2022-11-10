В Бурятии «чёрных лесорубов» выдал звук бензопилы

Они спилили сосен на сумму более 140 тысяч рублей
Во время рейда сотрудники Заиграевского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль, и пошли к месту рубки пешком.
Углубившись в лес, они увидели двух мужчин, которые заготавливали древесину. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. На просьбу представить правоустанавливающие документы, правонарушители сознались, что пилят сосны незаконно.
Выяснилось, что мужчины заготовили 6,7 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 140 тысяч рублей.
Нарушителями оказались жители посёлка Заиграево.
Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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