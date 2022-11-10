В Улан-Удэ жители ДНТ посёлка Восточный с трудом добираются до остановки

До ближайшей остановки автобуса они идут 2 километра
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня по инициативе ОНФ прошла встреча по обсуждению транспортных проблем города. В том числе общественникам поступила жалоба от жителей ДНТ и СНТ, расположенных в посёлке Восточный, на отсутствие рядом остановки общественного транспорта.
Как пояснила сначала руководитель исполкома ОНФ Бурятии Юлия Ким, «у жителей ДТП посёлка Восточный дорога не асфальтированная, существует вопрос с грейдированием, земля находится в муниципальной собственности».
- Автобусы из города проезжают напрямую до Эрхирика. Мы просим, чтобы автобус хотя бы заезжал к нам в сторону ДНТ. Нам идти до остановки городского автобуса почти два километра, это очень далеко и неудобно. У нас очень много ДНТ и СНТ, «Кирпичный», «Победа». Проживает очень много жителей. Просили также минтранс. В минтрансе нам сказали, когда будут у вас дороги, тогда будут и автобусы, - рассказала жительница ДНТ в посёлке Восточный.
Присутствующие на встрече отметили, что сложность этой проблемы прежде всего в том, что туда нет хорошей дороги. А по плохой дороге никто пускать автобус не будет, это уже угроза безопасности пассажирам, ответил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
Второй нюанс состоит в том, что часть дороги в этом участке, где находятся ДНТ и СНТ, находится на границе Железнодорожного района города и Заиграевского района. Администрация сельского поселения Дабатуйское Заиграевского района провела грейдирование дороги. Однако этого недостаточно для продления маршрута автобуса в их сторону.
Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил «соломоново» решение – можно сделать грейдирование этой дороги за счет депутатских наказов.
- Опыт уже есть. Решались уже похожие проблемы в районах Бурятии. Можно осуществить грейдирование за счет депутатских наказов. И посыпать сверху потом фрезератом. После этого дорога уже будет иметь усовершенствованное твердое покрытие, и по ней уже ГИБДД разрешит пускать автобусы. Фрезерат – продукт вторичной переработки снимаемого асфальтового покрытия, отметил депутат, его забирает себе город для ремонта дорог каждый год. Таким образом подытожил он, что жителям Улан-Удэ по проблемам грейдирования и ремонта дорог нужно обратиться к районному депутату, и вопрос будет решен, - заключил Бурдиков.
В Улан-Удэ жители ДНТ посёлка Восточный с трудом добираются до остановки
Общество, Фото:
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