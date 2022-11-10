Отключение связано с проведением ремонтных работ
В пятницу, 11 ноября с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача холодной воды. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети по улице Бабушкина, 114 в Улан-Удэ.
Под отключение попадут жилые дома частного сектора ул. Бабушкина, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 112. Дома ул. Бабушкина, 114, 116, 118, 120, 122.
Об отключении жителей предупредили в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Бабушкина
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