В Иркутской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В конкурсе отметили 63 товара и услуги предприятий



В правительстве Иркутской области наградили победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В этом году в региональном этапе участвовало рекордное количество предприятий – 47, они представили 90 видов продукции и услуг. Сегодня были объявлены победители федерального этапа, Иркутскую область на нём представляли 33 компании и 63 вида продукции и услуг.



Высшую оценку конкурса – статус лауреата и «золотой» логотип конкурса «100 лучших товаров России» 2022 – получили 24 предприятия с 27 видами товаров/услуг. 18 предприятий и 36 видов товаров/услуг получили звание дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.



– Качество товаров и услуг в современных реалиях является необходимым условием успешной деятельности предприятий и организаций и служит конкурентным преимуществом. Конкурс программы «100 лучших товаров России» показывает, что наши производители умеют работать и добиваться успеха, их продукция узнаваема, востребована и соответствует современным требованиям к качеству и безопасности, – подчеркнул на церемонии награждения первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Лауреатами конкурса в номинации «Услуги для населения» признаны три бюджетных учреждения региона. Это Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, художественный музей им. В.П. Сукачева и «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».



В этой же номинации дипломантами и обладателями «серебряных» логотипов конкурса, стали экспозиционный одел «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского, Братский торгово-технологический центр и Братский дом-интернат для умственно-отсталых детей.



Организации Иркутской области также получат высшие призы конкурса «100 лучших товаров России». Эти награды вручат в Москве. Высший приз «Лидер качества» присуждён АО «Ангарский завод полимеров». Высший приз «За успехи в импортозамещении» – АО «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности». Ангарская нефтехимическая компания будет награждена юбилейным призом в честь 25-летия Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».



– Сегодня Всемирный День качества, который в этом году проходит под девизом «Россия – страна со знаком качества». И к этому надо стремиться, сказал, поздравляя награждённых, исполняющий обязанности директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» Дмитрий Солдатов.



С полным списком победителей конкурса Программы «100 лучших товаров России» из Приангарья можно ознакомиться на сайте Иркутского ЦСМ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

