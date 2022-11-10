10 ноября

09 ноября

Популярное

В Иркутской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»

В Иркутской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В конкурсе отметили 63 товара и услуги предприятий

В правительстве Иркутской области наградили победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В этом году в региональном этапе участвовало рекордное количество предприятий – 47, они представили 90 видов продукции и услуг. Сегодня были объявлены победители федерального этапа, Иркутскую область на нём представляли 33 компании и 63 вида продукции и услуг.

Высшую оценку конкурса – статус лауреата и «золотой» логотип конкурса «100 лучших товаров России» 2022 – получили 24 предприятия с 27 видами товаров/услуг. 18 предприятий и 36 видов товаров/услуг получили звание дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.

– Качество товаров и услуг в современных реалиях является необходимым условием успешной деятельности предприятий и организаций и служит конкурентным преимуществом. Конкурс программы «100 лучших товаров России» показывает, что наши производители умеют работать и добиваться успеха, их продукция узнаваема, востребована и соответствует современным требованиям к качеству и безопасности, – подчеркнул на церемонии награждения первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Лауреатами конкурса в номинации «Услуги для населения» признаны три бюджетных учреждения региона. Это Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, художественный музей им. В.П. Сукачева и «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».

В этой же номинации дипломантами и обладателями «серебряных» логотипов конкурса, стали экспозиционный одел «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского, Братский торгово-технологический центр и Братский дом-интернат для умственно-отсталых детей.

Организации Иркутской области также получат высшие призы конкурса «100 лучших товаров России». Эти награды вручат в Москве. Высший приз «Лидер качества» присуждён АО «Ангарский завод полимеров». Высший приз «За успехи в импортозамещении» – АО «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности». Ангарская нефтехимическая компания будет награждена юбилейным призом в честь 25-летия Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

– Сегодня Всемирный День качества, который в этом году проходит под девизом «Россия – страна со знаком качества». И к этому надо стремиться, сказал, поздравляя награждённых, исполняющий обязанности директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» Дмитрий Солдатов.

С полным списком победителей конкурса Программы «100 лучших товаров России» из Приангарья можно ознакомиться на сайте Иркутского ЦСМ, сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Иркутская область 100 лучших товаров России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
Общество, 10.11.2022
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Бурятский оперный театр едет на гастроли по республике
Общество, 10.11.2022
Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы
В Улан-Удэ дети нарисуют открытки и напишут стихи ко Дню матери
В Улан-Удэ дети нарисуют открытки и напишут стихи ко Дню матери
Общество, 10.11.2022
В конкурсе могут принять участие юные горожане в возрасте до 15 лет
В Бурятии полицейские навестили ветеранов и семьи погибших коллег
В Бурятии полицейские навестили ветеранов и семьи погибших коллег
Общество, 10.11.2022
Мероприятие прошло День сотрудника органов внутренних дел
В Бичуре открыли современный спорткомплекс
В Бичуре открыли современный спорткомплекс
Общество, 10.11.2022
На строительство комплекса было выделено более 21 млн
В Иркутской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
В Иркутской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Общество, 10.11.2022
В конкурсе отметили 63 товара и услуги предприятий 
В Иркутской области призывников проводили в армию
В Иркутской области призывников проводили в армию
Общество, 10.11.2022
Всего в рамках осеннего призыва будет призвано 2,5 тысячи новобранцев
В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Бабушкина
В Улан-Удэ отключат холодную воду на улице Бабушкина
Общество, 10.11.2022
Отключение связано с проведением ремонтных работ
В Бурятии «чёрных лесорубов» выдал звук бензопилы
В Бурятии «чёрных лесорубов» выдал звук бензопилы
Общество, 10.11.2022
Они спилили сосен на сумму более 140 тысяч рублей
В Бурятии подвели итоги детской оздоровительной кампании
В Бурятии подвели итоги детской оздоровительной кампании
Общество, 10.11.2022
На 27 объектах выявлено 130 нарушений требований пожарной безопасности
Ещё больше инвалидов Бурятии смогут бесплатно слушать онлайн аудиокниги
Ещё больше инвалидов Бурятии смогут бесплатно слушать онлайн аудиокниги
Общество, 10.11.2022
Расширен бесплатный доступ к книгам и учебной литературе в специальных форматах
В Улан-Удэ наградили почётных доноров России
В Улан-Удэ наградили почётных доноров России
Общество, 10.11.2022
Награждение прошло в Художественном музее имени Сампилова
Цирк Бурятии откроет год 100-летнего юбилея республики
Цирк Бурятии откроет год 100-летнего юбилея республики
Общество, 10.11.2022
Одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети
В Бурятии полковника полиции наградили пистолетом Макарова
В Бурятии полковника полиции наградили пистолетом Макарова
Общество, 10.11.2022
Наградное оружие получил начальник ОМВД
В Бурятии федеральную трассу защитили слоями износа
В Бурятии федеральную трассу защитили слоями износа
Общество, 10.11.2022
Работа продолжатся и в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^