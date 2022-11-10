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В главном университете Забайкалья появится центр буддийской культуры

В главном университете Забайкалья появится центр буддийской культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение было принято на заседании учёного совета ЗабГУ.

На базе Забайкальского государственного университета будет создан научно-образовательный центр. Центр будет направлен на развитие и поддержку буддийского образования и культуры в Забайкалье.

Потребность в центре продиктована тем, что в России запланирован ряд мероприятий по развитию буддийского образования и культуры. Для этого инициативной группой было предложено организовать специализированный центр, пояснили в ЗабГУ.

«Буддийское образование – выдающееся наследие интеллектуальной мысли России и мира. Именно задачей его сохранения продиктовано открытие на базе ЗабГУ центра, в рамках деятельности которого будут проводиться работы по исследованию и развитию монастырского буддийского образования в Забайкальском крае. В современной ситуации буддийское образование нуждается во всесторонней поддержке, – отметила одна из инициаторов создания центра, заведующая кафедрой теории и истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Маргарита Гомбоева.

На сегодня в университете проводятся тематические лекции, курсы об истории, философии, искусстве и архитектуре буддизма региона и России.

вузы буддизм

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