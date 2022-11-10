«Надеялась, что пройдёт»: Жительница Бурятии шесть лет не лечила опухоль мозга

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

В больницу пациентка попала уже в состоянии комы



30 сентября в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ была экстренно доставлена 60-летняя женщина из Прибайкальской центральной районной больницы. Она находилась в коме, рассказали в республиканской больнице. В истории болезни значился диагноз: опухоль головного мозга.



Как выяснилось, о своём заболевании женщина узнала ещё в 2016 году.



- Меня направили в федеральный центр в Тюмени, я была настроена на операцию. Однако за несколько минут до начала врачи сообщили, что не смогут удалить опухоль из-за возникших проблем с кровью. Мне рекомендовали пройти лечение и вернуться, но я почему-то решила, что ничего делать не буду, понадеялась, что пройдёт, - рассказала пациентка.



Конечно же, это невозможно. В течение шести лет опухоль росла и сдавливала головной мозг, проявляясь головными болями, снижением остроты зрения и памяти. Пока однажды женщина не потеряла сознание из-за отека мозга. Наступила кома.



В течение недели врачи нескольких подразделений республиканской больницы делали всё возможное, чтобы стабилизировать пациентку. Необходимо было срочно провести операцию, чтобы спасти жизнь, однако в то же время существовал риск развития тромбоза, который также мог привести к серьёзным осложнениям.



- Состояние было тяжёлым, но нам удалось с помощью медикаментозного лечения уменьшить отёк головного мозга. Через три дня пациентка вышла из комы, однако сознание было ограничено и нарушено, - прокомментировал лечащий врач-нейрохирург Николай Дыленов.



6 октября бригада нейрохирургов и анестезиологов выполнила сложнейшую операцию по микрохирургическому удалению опухоли. Трудность заключалась в больших размерах опухоли (5х5 см) и массивном кровотечении из матрикса опухоли. Располагалась опухоль в основании передней черепной ямки, прорастая в решетчатую кость, риск инфицирования раны был высокий. Казалось, что всё сложилось против пациентки, однако благодаря мастерству специалистов удалось успешно удалить всю опухоль.



Послеоперационный период контролировали врачи отделения анестезиологии и реанимации № 2.



- Я начала понимать всё происходящее, только придя в себя после операции. С момента обморока ничего не помню. Сейчас чувствую себя намного лучше. Я очень благодарна всему медицинскому персоналу, который борется за жизни пациентов. Также хочу отметить условия пребывания: кормят, ухаживают – все замечательно. Единственное – хочется глоточек свежего воздуха, - поделилась с нами пациентка перед выпиской.



В данный момент её жизни ничего не угрожает, женщина была переведена в Прибайкальскую районную больницу для дальнейшего лечения и реабилитации.



Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать и не пускать на самотёк своё заболевание.



