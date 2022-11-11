В районах температура опускалась до -23 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью -2,-7, днём 0,-5, местами -8,-13.
В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -8,-10, днём 0,-2.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска
Звёзды бурятской оперы и балета посетят Кижингинский, Хоринский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский районы
В конкурсе могут принять участие юные горожане в возрасте до 15 лет
Мероприятие прошло День сотрудника органов внутренних дел
На строительство комплекса было выделено более 21 млн
В конкурсе отметили 63 товара и услуги предприятий
Всего в рамках осеннего призыва будет призвано 2,5 тысячи новобранцев
Отключение связано с проведением ремонтных работ
Они спилили сосен на сумму более 140 тысяч рублей
На 27 объектах выявлено 130 нарушений требований пожарной безопасности
Расширен бесплатный доступ к книгам и учебной литературе в специальных форматах
Награждение прошло в Художественном музее имени Сампилова
Одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети
Наградное оружие получил начальник ОМВД
Работа продолжатся и в следующем году