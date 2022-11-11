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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районах температура опускалась до -23 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью -2,-7, днём 0,-5, местами -8,-13.

В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -8,-10, днём 0,-2.

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