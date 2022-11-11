В Улан-Удэ пройдёт юбилейный чемпионат Бурятии по борьбе









Возрастное ограничение 0+







13 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт лично-командный чемпионат республики по вольной борьбе, посвящённый 60-летию развития спортивной борьбы в Бурятии. Начало соревнований в 10:00.К участию допускаются спортсмены 2004 года рождения и старше в весовых категориях: до 57 кг, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. По итогам чемпионата будет сформирована команда Бурятии на 2023 год.Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Команда-победитель и призёры награждаются кубками и дипломами.Финансовую поддержку проведения юбилейного чемпионата республики Бурятия по вольной борьбе оказало Забайкальское горнорудное предприятие.