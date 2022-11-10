Улан-удэнцам предложили самим подсыпать скользкие дороги

Участки, где установлены ящики:















В Улан-Удэ на опасных подъёмах и спусках дорог установили порядка 70 ящиков с песком. Это сделано для того, чтобы в случае образования гололёда была возможность оперативно его ликвидировать, пояснили в администрации города.- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно в периоды продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком со свободным доступом, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.Ящиками могут пользоваться автомобилисты, горожане, если будет необходима экстренная подсыпка. Кроме того, уборщики территорий комбината по благоустройству в периоды снегопадов вручную подсыпают опасные участки, в том числе и на пешеходных зонах.Специалисты постоянно следят за наличием песка в ящиках и при необходимости наполняют их.