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Улан-удэнцам предложили самим подсыпать скользкие дороги

Улан-удэнцам предложили самим подсыпать скользкие дороги
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вдоль дорог появились десятки ящиков с песком

В Улан-Удэ на опасных подъёмах и спусках дорог установили порядка 70 ящиков с песком. Это сделано для того, чтобы в случае образования гололёда была возможность оперативно его ликвидировать, пояснили в администрации города.

- Во время снегопадов наша техника в усиленном режиме подсыпает городские дороги. Однако мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно в периоды продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком со свободным доступом, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Ящиками могут пользоваться автомобилисты, горожане, если будет необходима экстренная подсыпка. Кроме того, уборщики территорий комбината по благоустройству в периоды снегопадов вручную подсыпают опасные участки, в том числе и на пешеходных зонах.

Специалисты постоянно следят за наличием песка в ящиках и при необходимости наполняют их.

Участки, где установлены ящики:




дороги

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