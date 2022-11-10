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Через неделю в Улан-Удэ приедет Поезд Деда Мороза

Через неделю в Улан-Удэ приедет Поезд Деда Мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его встретит Белый Старец

Совсем скоро на железнодорожный вокзал Улан-Удэ прибудет знаменитый поезд Деда Мороза. Перед Улан-Удэ 14 и 15 ноября поезд порадует жителей Забайкальского края. Жители Бурятии встретят Российского Деда Мороза 15 ноября днём праздничной программой.

- Будем встречать поезд 15 ноября прямо на перроне. Будем рады встретить Деда Мороза из Великого Устюга на бурятской земле. Я сам 4 раза был на родине российского Деда Мороза в Великом Устюге. 18 ноября, кстати, он будет отмечать свой День рождения, - рассказал «Байкал-Daily» Белый Старец, который принимает участие в программе.

Поезд будет находиться в Улан-Удэ с 12:00 до 18:20. Улан-удэнцы смогут познакомиться с Дедом Морозом и его сказочной командой. Посетителей ждёт развлекательная праздничная программа на открытом воздухе. Сам поезд Деда Мороза будет включать приёмную, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавку.

Вечером 15 ноября поезд Деда Мороза из Улан-Удэ отправится на станцию Мысовая (г. Бабушкин). Программу можно будет посмотреть с 21:32 - 22:32. 16 ноября праздничный поезд посетит Иркутск.

Справка: 

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тысяч километров. Его маршрут пройдёт через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.   

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Дед Мороз

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