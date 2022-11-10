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В России продлят программу маткапитала до 2026 года

В России продлят программу маткапитала до 2026 года
Общество,  Фото:pixabay.com.
Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2023 году составит 590 тысяч рублей
 
Программа материнского капитала в России будет продлена до конца 2026 года, сообщил на совещании по мерам поддержки семей президент России Владимир Путин.

- Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года, — сказал Владимир Путин.

Также он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, право на него получили семьи, где рождается первенец.

- Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребёнка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребёнка он составит почти 780 тысяч рублей, — рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

В Бурятии сейчас материнский капитал предоставляется при рождении и усыновлении первого и второго ребёнка, вне зависимости от уровня доходов.

- При рождении (усыновлении) первого ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, выплачивается федеральный маткапитал в размере 524 тысяч рублей.

- При рождении (усыновлении) второго ребёнка выплачивается федеральный материнский (семейный) капитал, размер которого в 2022 году составляет 693,1 тыс. рублей. А для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, добавляется ещё право на региональный материнский (семейный) капитал в размере 207,9 тысяч рублей. Это мера поддержки актуальна для второго ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года.

Если же второй ребёнок родился до 31 декабря 2019 года, то семья имеет право на федеральный маткапитал – 524 тыс. рублей и региональный (дальневосточный) маткапитал в размере 157 тысяч рублей соответственно.

- Но, если к примеру, на первого ребёнка семья уже получила федеральный маткапитал, то при рождении второго ребёнка она получает не всю сумму федерального маткапитала, а разницу между суммами 693,1 тыс. и 524 тыс. и плюс региональную доплату в размере 207 тыс. рублей, - пояснили в отделе соцзащиты.

Более подробную информацию можно найти на сайте дети03.рф     

материнский капитал

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