В Иркутской области осудили мотоциклиста за смертельное ДТП

В результате аварии погиб пассажир



В Иркутской области вынесен обвинительный приговор мотоциклисту, совершившему ДТП со смертельным исходом



В июне 44-летний житель города Киренска, не имея водительских прав, вместе со своим родственником поехал кататься на мотоцикле «Иж-Планета 5» с боковым прицепом. Перед поездкой они употребляли алкоголь. Водитель выехал на обочину, в этот момент пассажир, не удержавшись, вылетел из транспорта, в результате чего он получил травму, от которой скончался.



- Суд приговорил виновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

