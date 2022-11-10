В результате аварии погиб пассажир
В Иркутской области вынесен обвинительный приговор мотоциклисту, совершившему ДТП со смертельным исходом
В июне 44-летний житель города Киренска, не имея водительских прав, вместе со своим родственником поехал кататься на мотоцикле «Иж-Планета 5» с боковым прицепом. Перед поездкой они употребляли алкоголь. Водитель выехал на обочину, в этот момент пассажир, не удержавшись, вылетел из транспорта, в результате чего он получил травму, от которой скончался.
- Суд приговорил виновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области осудили мотоциклиста за смертельное ДТП
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