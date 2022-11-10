Малыша назвали Александром
В Кабанском районе Бурятии 8 ноября зарегистрирован 400-й новорождённый с начала года.
Сотрудники органа ЗАГС поздравили маму Светлану с рождением третьего ребёнка Александра и вручили свидетельство о рождении, с пожеланиями расти здоровым, счастливым сыном, чтобы он всегда радовал маму своими успехами, был её настоящим помощником и защитником.
Это имя произошло от древнегреческого Александрос и состоит из двух частей – «алекс», что означает «защищать» и «андрос» – «мужчина», «человек», отметили в пресс-службе регионального ЗАГСа.
В районе Бурятии родился 400-й новорождённый с начала года
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