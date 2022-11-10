10 ноября

09 ноября

Популярное

В районе Бурятии родился 400-й новорождённый с начала года

В районе Бурятии родился 400-й новорождённый с начала года
Общество,  Фото:pixabay.com.
Малыша назвали Александром

В Кабанском районе Бурятии 8 ноября зарегистрирован 400-й новорождённый с начала года.

Сотрудники органа ЗАГС поздравили маму Светлану с рождением третьего ребёнка Александра и вручили свидетельство о рождении, с пожеланиями расти здоровым, счастливым сыном, чтобы он всегда радовал маму своими успехами, был её настоящим помощником и защитником.

Это имя произошло от древнегреческого Александрос и состоит из двух частей – «алекс», что означает «защищать» и «андрос» – «мужчина», «человек», отметили в пресс-службе регионального ЗАГСа. 
ЗАГС рождаемость

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
В районе Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
Общество, 10.11.2022
Правообладателям земли выданы предостережения
В районе Бурятии родился 400-й новорождённый
В районе Бурятии родился 400-й новорождённый
Общество, 10.11.2022
Малыша назвали Александром 
В городе в Бурятии не было парковок для инвалидов
В городе в Бурятии не было парковок для инвалидов
Общество, 10.11.2022
Потребовалось вмешательство прокуратуры 
В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих
В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих
Общество, 10.11.2022
Руководителей организаций оштрафовали  
Забайкалке осуждённый муж не выплачивал алименты
Забайкалке осуждённый муж не выплачивал алименты
Общество, 10.11.2022
Женщина обратилась в прокуратуру 
В улан-удэнской колонии изготавливают одежду для спасателей
В улан-удэнской колонии изготавливают одежду для спасателей
Общество, 10.11.2022
К работам привлечены десять осуждённых
В Бурятии местами сильные снегопады
В Бурятии местами сильные снегопады
Общество, 10.11.2022
Ожидается ветер до 17 м/с
Сотрудники улан-удэнской колонии сдали кровь
Сотрудники улан-удэнской колонии сдали кровь
Общество, 09.11.2022
Мероприятие прошло в рамках проекта «Донор в погонах»
Более 1,5 тысяч кубометров мусора вывезли из лесов в Иркутской области
Более 1,5 тысяч кубометров мусора вывезли из лесов в Иркутской области
Общество, 09.11.2022
До конца года уберут ещё 45 тысяч кубометров мусора
Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер
Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер
Общество, 09.11.2022
Там появился огромный светящийся додекаэдр
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошла акция «Засветись»
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошла акция «Засветись»
Общество, 09.11.2022
С начала года на железной дороге травмированы шесть детей
В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
Общество, 09.11.2022
В мероприятии участвовали 11 человек  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^