Потребовалось вмешательство прокуратуры
Жители Кяхтинского района Бурятии из числа инвалидов во время встречи с представителями прокуратуры, которая проходила в формате «круглого стола», пожаловались на нарушение их прав на беспрепятственный доступ к объектам социального назначения.
Установлено, что в Кяхте вблизи городского стадиона, районного спортивного зала и учреждения профессионального образования отсутствуют выделенные специализированные места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Руководителям спортивных организаций и учреждения внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, выделены специализированные места, установлены дорожные знаки, обозначающие места для парковки инвалидов.
Кроме того, руководители привлечены к административной ответственности по ст. 5.43 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов», виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В городе в Бурятии не было парковок для инвалидов
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