В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Руководителей организаций оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Железнодорожном районе Улан-Удэ муниципальное учреждение и две коммерческих организаций нарушили закон о противодействии коррупции.



Установлено, что в учреждение и организации трудоустроены бывшие государственные служащие налогового органа. Однако работодатели не сообщили о трудоустройстве бывших государственных служащих по прежнему месту работы.



Руководителям организаций внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлению прокурора работодатели привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего с нарушением закона», им назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

