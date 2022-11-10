Руководителей организаций оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в Железнодорожном районе Улан-Удэ муниципальное учреждение и две коммерческих организаций нарушили закон о противодействии коррупции.
Установлено, что в учреждение и организации трудоустроены бывшие государственные служащие налогового органа. Однако работодатели не сообщили о трудоустройстве бывших государственных служащих по прежнему месту работы.
Руководителям организаций внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора работодатели привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего с нарушением закона», им назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ с нарушением трудоустроили экс-госслужащих
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