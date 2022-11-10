Забайкалке осуждённый муж не выплачивал алименты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Забайкальского края обратилась в прокуратура Иркутской области с заявлением о нарушении её прав.



Установлено, что супруг заявительницы отбывает наказание в колонии в Иркутской области. Однако она не получила алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, подлежащие удержанию из заработной платы осуждённого мужчины.



На этом основании прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.



После прокурорского вмешательства права детей восстановлены, алименты перечисляются взыскателю в установленный законом срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

