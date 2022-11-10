К работам привлечены десять осуждённых
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ изготовили костюмы спасателей для нужд управления по чрезвычайным ситуациям администрации города.
- Спецодежда отшивается осуждёнными в рамках контракта, заключённого между руководством муниципального казённого учреждения и исправительной колонии. - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
К исполнению этого договора привлечены десять осуждённых, трудоустроенных в швейном цеху.
Привлечение осуждённых к труду не только способствует формированию у них профессиональных навыков, но и способствует погашению имеющихся у них исковых требований перед государством, потерпевшими.
В улан-удэнской колонии изготавливают одежду для спасателей
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