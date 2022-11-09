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В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд

В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их

10 ноября в микрорайоне Степной Советского района Улан-Удэ пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.

- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности администрации города, администрации Советского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Подрядные организации проведут отлов безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.

По номеру телефона оперативного штаба 8-9025-30-17-08 можно будет подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию.

Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развёрнут по ул. Баргузинская, 16А. Здесь жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.

– Уважаемые жители! Просим заранее приготовить документы, подтверждающие регистрацию домашнего питомца. Если у вас нет возможности доставить вашего питомца к стационарному посту, то позвоните по телефону оперативного штаба – 8-9025-30-17-08, чтобы мобильная группа посетила ваш адрес, – обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71; ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05, ул. Шульца, 4, тел.: 18-00-25.

Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
собаки

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