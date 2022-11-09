Якутия передала шесть пикапов воинской части в Улан-Удэ





Якутия передала шесть пикапов для военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ.- Мы продолжаем обеспечивать наших военнослужащих дополнительной техникой, в том числе и автомобилями. Сегодня 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне, от Якутии передано шесть пикапов. Вся войсковая часть очень благодарна нашей республике за помощь. Ждем вас с победой! – написал глава Якутии Айсен Николаев.Церемония передачи прошла на плацу бригады в посёлке Сосновый Бор.Также Айсен Николаев опубликовал короткое видео, на котором запечатлено, как машины подогнали на плац.