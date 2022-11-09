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В Улан-Удэ городские службы переведены в режим повышенной готовности

В Улан-Удэ городские службы переведены в режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дорожная техника подготовлена к снегопадам

Из-за ожидаемой непогоды городские службы в Улан-Удэ переведены в режим повышенной готовности

- Вся спецтехника подготовлена для проведения подсыпки и уборки дорог и тротуаров. Комбинат по благоустройству заранее определил места для базирования техники во всех трёх районах, чтобы оперативно выезжать на уборку и подсыпку, минуя пробки. Под контроль взяты все объекты жизнеобеспечения, - сообщили в комитете городского хозяйства.

По данным синоптиков, в ночь на 10 ноября в Улан-Удэ выпадет большое количество снега. Завтра утром и днём в столице Бурятии также ожидается снегопад, ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью -4, -6, днём около 0.

– В условиях плохой видимости могут возникать аварии на дорогах. Поэтому необходимо усилить совместную работу с ГИБДД по взаимодействию в сложных метеоусловиях. Также отработать вопрос с ГИБДД по сопровождению нашей спецтехники в случае необходимости для оперативности выполняемых работ, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Автомобилистов просят пропускать дорожную технику комбината по благоустройству. Кстати, на машинах-пескоразбрасывателях в этом сезоне в качестве эксперимента внедрено звуковое оповещение.

Водителей призывают срочно поменять летнюю резину на зимнюю, если не сделали это ранее, а также соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны. Парковать транспортные средства необходимо вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи. По возможности горожан призывают использовать для передвижения общественный транспорт.

Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.
Снегопад

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