Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ:
В состав сборной России на 2023 год вошли семь учеников спортивных школ Улан-Удэ: Айлана Номтоева, Денис Мнацаканов, Андрей Климентьев, Илья Белозеров, Батор Содномов, Даниил Студенников, Евгений Фаткулин. Об этом сообщили в администрации города.
Со 2 по 6 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов.
В составе сборной Бурятии на чемпионате выступили спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва №2, спортивные школы №3 и №5.
Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
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