Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ:



В состав сборной России на 2023 год вошли семь учеников спортивных школ Улан-Удэ: Айлана Номтоева, Денис Мнацаканов, Андрей Климентьев, Илья Белозеров, Батор Содномов, Даниил Студенников, Евгений Фаткулин. Об этом сообщили в администрации города.



Со 2 по 6 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов.



В составе сборной Бурятии на чемпионате выступили спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва №2, спортивные школы №3 и №5.



