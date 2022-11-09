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Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России

Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ:

В состав сборной России на 2023 год вошли семь учеников спортивных школ Улан-Удэ: Айлана Номтоева, Денис Мнацаканов, Андрей Климентьев, Илья Белозеров, Батор Содномов, Даниил Студенников, Евгений Фаткулин. Об этом сообщили в администрации города.

Со 2 по 6 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов.

В составе сборной Бурятии на чемпионате выступили спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва №2, спортивные школы №3 и №5.

спорт тхэквон-до

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