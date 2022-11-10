В Бурятии местами сильные снегопады

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается ветер до 17 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике облачно, по северу преимущественно без осадков, по остальной территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём по Прибайкалью, южным, местами центральным районам сильный снегопад.



Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу при ясном небе до -18,-23, днём -4,+1, местами -5,-10.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -5,-7, днём около 0.

