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В Бурятии местами сильные снегопады

В Бурятии местами сильные снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается ветер до 17 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике облачно, по северу преимущественно без осадков, по остальной территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём по Прибайкалью, южным, местами центральным районам сильный снегопад.

Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу при ясном небе до -18,-23, днём -4,+1, местами -5,-10.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -5,-7, днём около 0.
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