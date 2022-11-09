В Улан-Удэ по улицам разгуливал полуголый мужчина









Неизвестно, является ли молодой человек, запечатлённый на фото тем самым страдающим расстройством сыном, но приметы в виде отсутствия одежды и наличия солнцезащитных очков слишком схожи с тем, о чём написал мужчина

Неизвестно, является ли молодой человек, запечатлённый на фото тем самым страдающим расстройством сыном, но приметы в виде отсутствия одежды и наличия солнцезащитных очков слишком схожи с тем, о чём написал мужчина

Вечером 8 ноября на трамвайной остановке «Саяны» в Улан-Удэ очевидцы заметили полуголого молодого человека. Из предметов одежды на нём были только трусы, а на лице - тёмные очки. Фотография появилась в паблике «Аноним 03».В комментариях пользователи пошутили на тему возвращения Терминатора, и предположили, что молодой человек просто проиграл спор.Однако всё может оказаться не так смешно, как многим показалось на первый взгляд.Один из пользователей отправил в комментарии под постом скриншот из вайбер-чата местного СНТ. В этом чате местный житель написал о том, что у его сына психическое расстройство.«У меня беда, у сына психоз, ходит в одних трусах и очках по улице. Иногда заходит в дома, просит закурить, неопасен. Если увидите, позвоните или напишите о его местоположении», - говорится в сообщении.