Маломерное судно следует правильно подготовить к зимнему хранению:



- Перед зимней «консервацией» плавсредства необходимо тщательно осмотреть его и составить ведомость дефектов, которые необходимо исправить до открытия очередного сезона навигации.



- Прежде всего, перед подъёмом на берег судно следует «разоружить» - снять с него всё, что снимается. Лодку или катер рекомендуется устанавливать на «зимние квартиры» в специальном помещении, поместив их на деревянные подкладки, кильблоки или сани. На открытом воздухе можно соорудить козлы или стойки, врытые в землю. Расстояние от земли должно быть не менее полуметра - это облегчит ремонтные и профилактические работы. Легкие лодки следует ставить днищем вверх.



- Если нет возможности поместить судно в закрытое помещение, желательно сделать над ним навес для защиты от дождя и снега. В крайнем случае, можно укрыть лодку или катер чехлом из брезента или другой плотной ткани.



- Корпуса металлических судов, в первую очередь, необходимо вымыть, после чего алюминиевые корпуса очистить от пятен окислов, а стальные - железной щёткой от ржавчины. Открытый металл лучше покрыть на зиму слоем грунтовки.



- Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения с маломерного судна снимаются и консервируются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.



- Хранение на берегу маломерных судов, заправленных горюче-смазочными материалами и водой, запрещается!



- Если владелец судна будет проделывать эти несложные процедуры, то значительно увеличит сохранность и срок службы своего водного транспорта, - отмечают в ведомстве.



После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён.







С 10 ноября в Бурятии завершается сезон навигации.На сегодняшний день уже закрыта навигация для маломерных судов, используемых в личных целях на водных объектах общего пользования, на всех водоёмах республики, за исключением озера Байкал, где период навигации для маломерных судов завершается завтра.Распоряжение о закрытии навигации распространяется абсолютно на все маломерные моторные суда, надувные и гребные лодки, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.На реках отмечаются ледовые явления в виде заберегов и шуги, на отдельных участках рек установился ледостав.