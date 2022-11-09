В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора





На прошлой неделе прошёл в Тункинском национальном парке очередной экодесант. В мероприятии приняли участие госинспектора Кыренского инспекторского участка, специалисты национального парка и центра детско-юношеского туризма и краеведения - всего 11 человек.Было собрано 13 мешков с мусором по нитке маршрута – Кырен - Тамхи Баряаша – Нугайн Таабай – Ибогай - Кырен.- Печально, что люди связывают даже небольшой отдых на этих местах с желанием оставить мусор. Особенно неприятно, что сюда привозят мешки с домашним мусором, - отметили участники экологического десанта.Тамхи Баряаша, Нугайн Таабай, Ибогай являются культовыми местами Тункинской долины, где люди должны уважительно относиться, любоваться природой, а не пытаться превращать их в свалки.- Мы призываем жителей, гостей Тункинского района соблюдать правила поведения в местах отдыха и уважать чужой труд. Национальный парк «Тункинский» пропагандирует принцип «Принёс - унеси с собой!», следуя которому каждый из нас будет более ответственен за окружающую среду, - призывают в нацпарке.