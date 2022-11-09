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В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам

В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За три недели учёные 55 раз посчитали байкальских нерп и отсняли 157 видеозаписей

Бурятию посетила научная экспедиция Института проблем экологии (ИПЭЭ РАН). Учёные побывали на архипелаге Ушканьи острова, чтобы изучить поведение нерп.

Нужно было отследить динамику численности нерп на островах, выяснить, как меняется численность нерп по сезонам, и какие любимые места у нерп для залежек осенью и зимой, а также места отдыха весной и летом, и как на нерп влияют туристы.

- За три недели учёные 55 раз посчитали байкальских нерп на ключевой летней залёжке и отсняли 157 видеозаписей, чтобы проанализировать их поведение. Уже зимой мы сможем узнать, как нерпы относятся к туристам и как предпочитают выбирать места для залёжек, - рассказали в фонде «Озеро Байкал».

Во время экспедиции на берегах островов учёные также нашли шесть погибших нерп. С них исследователи собрали биологический материал для дальнейших генетических и гормональных исследований.
нерпы ученые Байкал

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