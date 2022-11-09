09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»

В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
Общество,  Фото:МВД Бурятии
В конкурсе участвовала 21 работа

В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Трезвые рулят». Мероприятие в формате челленджа прошло в социальных сетях. Участники конкурса размещали видеоролики на страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #трезвыерулят03. Всего на суд жюри была представлена 21 работа, призывающая к соблюдению ПДД и трезвому вождению.

По итогам конкурса первое место занял коллектив Курумканской центральной районной больницы, которые для записи видеролика провели профилактическую акцию и пригласили сотрудников ГИБДД и волонтёров. Второе место присуждено медикам Территориального центра медицины катастроф, наглядно показавшим последствия нетрезвого вождения. Третье место заняла команда Республиканского патологоанатомического бюро.

В республиканском наркологическом диспансере состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса. Автоинспекторы выразили благодарность всем коллективам медицинских учреждений за поддержку в вопросах безопасности дорожного движения и пропаганду трезвого вождения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
Общество, 09.11.2022
В мероприятии участвовали 11 человек  
В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
Общество, 09.11.2022
В конкурсе участвовала 21 работа
В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд
Общество, 09.11.2022
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
Якутия передала шесть пикапов воинской части в Улан-Удэ
Якутия передала шесть пикапов воинской части в Улан-Удэ
Общество, 09.11.2022
Церемония передачи состоялась в посёлке Сосновый Бор
Всё больше улан-удэнцев подключаются к центральному водоснабжению
Всё больше улан-удэнцев подключаются к центральному водоснабжению
Общество, 09.11.2022
Только за четыре месяца работы количество желающих увеличилось почти вдвое
В Бурятии завершается сезон навигации
В Бурятии завершается сезон навигации
Общество, 09.11.2022
Распоряжение распространяется абсолютно на все маломерные моторные суда
Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
Общество, 09.11.2022
Команда республики отличилась на Кубке России
Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
Общество, 09.11.2022
Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ
В Улан-Удэ по улицам разгуливал полуголый мужчина
В Улан-Удэ по улицам разгуливал полуголый мужчина
Общество, 09.11.2022
На нём было только нижнее бельё и очки
В Улан-Удэ прошла первая отправка в армию осенних призывников
В Улан-Удэ прошла первая отправка в армию осенних призывников
Общество, 09.11.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с республиканского сборного пункта
В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам
В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам
Общество, 09.11.2022
За три недели учёные 55 раз посчитали байкальских нерп и отсняли 157 видеозаписей
Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного
Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного
Общество, 09.11.2022
Женщине нужна была помощь с колкой дров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^