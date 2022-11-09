В конкурсе участвовала 21 работа
В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов «Трезвые рулят». Мероприятие в формате челленджа прошло в социальных сетях. Участники конкурса размещали видеоролики на страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #трезвыерулят03. Всего на суд жюри была представлена 21 работа, призывающая к соблюдению ПДД и трезвому вождению.
По итогам конкурса первое место занял коллектив Курумканской центральной районной больницы, которые для записи видеролика провели профилактическую акцию и пригласили сотрудников ГИБДД и волонтёров. Второе место присуждено медикам Территориального центра медицины катастроф, наглядно показавшим последствия нетрезвого вождения. Третье место заняла команда Республиканского патологоанатомического бюро.
В республиканском наркологическом диспансере состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса. Автоинспекторы выразили благодарность всем коллективам медицинских учреждений за поддержку в вопросах безопасности дорожного движения и пропаганду трезвого вождения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
Общество, Фото:
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