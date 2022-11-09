В Забайкалье школьным работникам через суд вернули деньги за обучение

В деле разбиралась прокуратура



В Забайкальском крае в прокуратуру обратились работники Оловяннинской средней общеобразовательной школы № 235 с заявлением о нарушении трудовых прав.



В марте пятеро работников школы прошли профессиональное гигиеническое обучение за свой счёт, после чего предоставили в централизованную бухгалтерию системы образования района документы для возмещения затрат за счёт работодателя.



Не получив выплат, работники вынуждены были обратиться за защитой своих трудовых прав в надзорное ведомство.



- Прокуратура направила в суд иски о взыскании со школы в пользу работников затраченных ими на обучение денежных средств. Оловяннинский районный суд удовлетворил требования прокурора, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



В настоящее время судебные решения исполнены, задолженность перед работниками погашена.

