В Забайкалье школьным работникам через суд вернули деньги за обучение

В деле разбиралась прокуратура
В Забайкальском крае в прокуратуру обратились работники Оловяннинской средней общеобразовательной школы № 235 с заявлением о нарушении трудовых прав.
В марте пятеро работников школы прошли профессиональное гигиеническое обучение за свой счёт, после чего предоставили в централизованную бухгалтерию системы образования района документы для возмещения затрат за счёт работодателя.
Не получив выплат, работники вынуждены были обратиться за защитой своих трудовых прав в надзорное ведомство.
- Прокуратура направила в суд иски о взыскании со школы в пользу работников затраченных ими на обучение денежных средств. Оловяннинский районный суд удовлетворил требования прокурора, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В настоящее время судебные решения исполнены, задолженность перед работниками погашена.
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