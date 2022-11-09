09 ноября

08 ноября

Популярное

В Забайкалье школьным работникам через суд вернули деньги за обучение

В Забайкалье школьным работникам через суд вернули деньги за обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

В Забайкальском крае в прокуратуру обратились работники Оловяннинской средней общеобразовательной школы № 235 с заявлением о нарушении трудовых прав.

В марте пятеро работников школы прошли профессиональное гигиеническое обучение за свой счёт, после чего предоставили в централизованную бухгалтерию системы образования района документы для возмещения затрат за счёт работодателя.

Не получив выплат, работники вынуждены были обратиться за защитой своих трудовых прав в надзорное ведомство.

- Прокуратура направила в суд иски о взыскании со школы в пользу работников затраченных ими на обучение денежных средств. Оловяннинский районный суд удовлетворил требования прокурора, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

В настоящее время судебные решения исполнены, задолженность перед работниками погашена.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
В нацпарке в Бурятии собрали 13 мешков мусора
Общество, 09.11.2022
В мероприятии участвовали 11 человек  
В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Трезвые рулят»
Общество, 09.11.2022
В конкурсе участвовала 21 работа
В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной собачий рейд
Общество, 09.11.2022
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
Якутия передала шесть пикапов воинской части в Улан-Удэ
Якутия передала шесть пикапов воинской части в Улан-Удэ
Общество, 09.11.2022
Церемония передачи состоялась в посёлке Сосновый Бор
Всё больше улан-удэнцев подключаются к центральному водоснабжению
Всё больше улан-удэнцев подключаются к центральному водоснабжению
Общество, 09.11.2022
Только за четыре месяца работы количество желающих увеличилось почти вдвое
В Бурятии завершается сезон навигации
В Бурятии завершается сезон навигации
Общество, 09.11.2022
Распоряжение распространяется абсолютно на все маломерные моторные суда
Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
Спортсменки из Бурятии обыграли чемпионов Европы по дартсу
Общество, 09.11.2022
Команда республики отличилась на Кубке России
Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
Тхэквондисты из Улан-Удэ вошли в сборную России
Общество, 09.11.2022
Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ
В Улан-Удэ по улицам разгуливал полуголый мужчина
В Улан-Удэ по улицам разгуливал полуголый мужчина
Общество, 09.11.2022
На нём было только нижнее бельё и очки
В Улан-Удэ прошла первая отправка в армию осенних призывников
В Улан-Удэ прошла первая отправка в армию осенних призывников
Общество, 09.11.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с республиканского сборного пункта
В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам
В Бурятии исследуют, как нерпы относятся к туристам
Общество, 09.11.2022
За три недели учёные 55 раз посчитали байкальских нерп и отсняли 157 видеозаписей
Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного
Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного
Общество, 09.11.2022
Женщине нужна была помощь с колкой дров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^