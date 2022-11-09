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Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного

Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Женщине нужна была помощь с колкой дров

В Баунтовском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме.

- В отделение вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась женщина, у которой супруга призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В семье трое детей, родственники обоих супругов проживают далеко, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Согласно постановлению республиканского правительства семья получила поддержку в виде дров. Росгвардейцы приехали, чтобы расколоть их.

В итоге они раскололи целую машину дров и сложили их.


- Большое спасибо ребятам из Росгвардии! Я сама из Иркутской области, родня мужа тоже далеко, обратилась за помощью во вневедомственную охрану. Сотрудники не отказали, дрова нам раскололи, сложили всё аккуратно. Желаю всем здоровья, удачи, успеха в работе, - поблагодарила сотрудников Валентина.
Росгвардия помощь

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