Росгвардейцы в Бурятии помогли семье мобилизованного





В Баунтовском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме.- В отделение вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району обратилась женщина, у которой супруга призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В семье трое детей, родственники обоих супругов проживают далеко, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Согласно постановлению республиканского правительства семья получила поддержку в виде дров. Росгвардейцы приехали, чтобы расколоть их.В итоге они раскололи целую машину дров и сложили их.- Большое спасибо ребятам из Росгвардии! Я сама из Иркутской области, родня мужа тоже далеко, обратилась за помощью во вневедомственную охрану. Сотрудники не отказали, дрова нам раскололи, сложили всё аккуратно. Желаю всем здоровья, удачи, успеха в работе, - поблагодарила сотрудников Валентина.