В Улан-Удэ исполнят произведения выдающегося композитора Родиона Щедрина





Возрастное ограничение 6+





В 2022 году исполняется 90 лет выдающемуся композитору современности Родиону Константиновичу Щедрину. В честь этого в Бурятском театре оперы и балета 1 декабря состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатлённый ангел».На фестивале прозвучат произведения молодого Родиона Щедрина, которые в настоящее время исполняются крайне редко. Среди них - песня и частушки Варвары из первой оперы Щедрина «Не только любовь», праздничная увертюра «Симфонические фанфары», пьеса «В подражание Альбенису», посвященная выдающейся балерине Майе Плисецкой, в то время будущей жене композитора, и многие другие.Родион Щедрин – автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.- Как отмечают эксперты, в творчестве мастера сочетаются «исконно русские», почвенные черты, и западноевропейская эстетика. «Я думаю, что являюсь одним из листьев одной из ветвей на стволе русской музыки, – признавался как-то композитор.Мероприятие организовано Бурятским театром оперы и балета совместно с Колледжем искусств имени Чайковского.