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В Улан-Удэ исполнят произведения выдающегося композитора Родиона Щедрина

В Улан-Удэ исполнят произведения выдающегося композитора Родиона Щедрина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочено к 90-летию композитора

В 2022 году исполняется 90 лет выдающемуся композитору современности Родиону Константиновичу Щедрину. В честь этого в Бурятском театре оперы и балета 1 декабря состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатлённый ангел».

На фестивале прозвучат произведения молодого Родиона Щедрина, которые в настоящее время исполняются крайне редко. Среди них - песня и частушки Варвары из первой оперы Щедрина «Не только любовь», праздничная увертюра «Симфонические фанфары», пьеса «В подражание Альбенису», посвященная выдающейся балерине Майе Плисецкой, в то время будущей жене композитора, и многие другие.

Родион Щедрин – автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

- Как отмечают эксперты, в творчестве мастера сочетаются «исконно русские», почвенные черты, и западноевропейская эстетика. «Я думаю, что являюсь одним из листьев одной из ветвей на стволе русской музыки, – признавался как-то композитор.

Мероприятие организовано Бурятским театром оперы и балета совместно с Колледжем искусств имени Чайковского.


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