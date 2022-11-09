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В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошла акция «Засветись»

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошла акция «Засветись»
Общество,  Фото:ВСЖД
С начала года на железной дороге травмированы шесть детей

В Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Засветись». Её главная цель – с помощью светоотражающих элементов сделать детей и подростков более заметными для других участников дорожного движения.

Местом проведения акции стал оживлённый пешеходный переход через железнодорожные пути в районе «Читинского переезда», которым активно пользуются школьники и студенты близлежащих образовательных учреждений. Менее чем за час работники магистрали и преподаватели вручили детям более 50 светоотражающих атрибутов: повязки, брелоки и сумки для сменной обуви.

- С приближением зимы и наступлением периода коротких световых дней наличие светоотражающих элементов становится важным фактором безопасности детей и подростков, в том числе – при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В этом году на ВСЖД травмировано шесть несовершеннолетних, а главной причиной происшествий становится пренебрежение личной безопасностью при переходе путей магистрали, отмечают специалисты. 
железная дорога

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