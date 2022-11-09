Жителей предупреждают о гололедице на дорогах
Синоптики предупреждают жителей Бурятии о непогоде. Уже завтра по южной половине республики местами пройдут сильные снегопады. На автодорогах гололедица, накаты, местами заносы.
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября, по республике облачно, по северу преимущественно без осадков, по остальной территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём по Прибайкалью, южным, местами центральным районам сильный снегопад. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с, позёмка, заносы.
Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по северу при ясном небе до -18,-23, днём -4,+1, местами -5,-10.
В пятницу, 11 ноября, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью -1,-6, днём 0,-5, местами -8,-13.
В субботу, 12 ноября, также: переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -4,-9, днём -1,-6, местами -10,-15.
Снегопады накроют Бурятию
Общество, Фото:
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