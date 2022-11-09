Дворы обновили в каждом селе
Теперь в каждом селе Тункинского района Бурятии появились свои уютные дворовые площадки. В рамках дальневосточной программы «1000 дворов» было благоустроено 14 территорий на общую сумму 28 млн рублей.
Новые дворы появились у жителей п. Аршан, с. Галбай, у. Далахай, с. Жемчуг, с. Зун-Мурино, с. Кырен, с. Монды, у. Хурай-Хобок, с. Торы, п. Тунка, с. Туран, с. Харбяты, у. Хойто-Гол, у. Хужиры.
Дворовые площадки сделана по дизайн-проекту «Минимал», который включает игровую зону для детей до 3 лет, отдельную для детей от 3 до 14 лет, и спортивную площадку и зону тихого отдыха.
Все территории по размеру и финансированию равны. Примерный размер каждой территории 1000 м², а сумма денежных вложений составляет около 2 млн рублей на одну территорию, рассказали в минстрое республики.
Также в рамках программы «1000 дворов» недавно облагородили скверы и площадки в Улан-Удэ.
В Тункинском районе Бурятии на благоустройство дворов потратили 28 млн
Общество, Фото:
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