Более 1,5 тысяч кубометров мусора вывезли из лесов в Иркутской области

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

До конца года уберут ещё 45 тысяч кубометров мусора



Коммунальные компании ликвидировали пять несанкционированных свалок в Иркутском и Голоустненском лесничествах и вывезли из леса более 1,5 тысяч кубометров мусора. Ещё от 10 кубометров незаконно размещённых отходов очищен лес в Ольхонском лесничестве. На сегодня ведётся приёмка выполненных работ.



До конца года будет убрано ещё 45 тысяч кубометров мусора с 10 несанкционированных свалок на территории Усольского и Зиминского лесничеств, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Работы по очистке лесного фонда от мусора организованы в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. Кроме того, уборки в лесах проводят сотрудники лесничеств во взаимодействии с волонтёрами, общественными организациями, администрациями муниципальных образований.



– В 2022 году по поручению губернатора Иркутской области впервые организована работа по очистке леса от мусора в таком объёме. Контракты на ликвидацию свалок заключены на 47,1 млн рублей. К примеру, в прошлом году на эти же цели выделялось всего 150 тысяч рублей. При этом мы видим трудности при заключении контрактов с подрядчиками из-за их занятости основной работой по вывозу ТКО. Тем не менее, в этом году удалось заключить шесть госконтрактов, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.



Как пояснил министр, работа по очистке лесного фонда от мусора в регионе организована на постоянной основе. Так, в проекте бюджета Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок министерству доведены предельные объёмы финансирования в размере 47,4 млн рублей ежегодно. В настоящее время министерством готовится контрактная документация на уборку несанкционированных мест размещения отходов в 2023 году.

