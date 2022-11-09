Стоимость всех работ составила 158 млн рублей
В Бурятии практически завершено благоустройство парков и скверов. В 2022 году было запланировано обновление 92 общественных территорий. Работы на сегодня закончены практически на всех площадках, сообщили в минстрое Бурятии.
Последняя территория, на которой ещё идут работы, находится в селе Сотниково Иволгинского района. Здесь обустраивают общественное пространство по улице Дачная 1. Готовность объекта составляет 60%. Как отмечают в администрации Иволгинского района на объекте осталось установить малые архитектурные формы и провести ограждение.
Кроме этого, в этом году благоустроили территорию, прилегающую к Гостиным рядам в Улан-Удэ, городской парк в Закаменске, бульвар «Юность» в Гусиноозерске, центральный парк в Северобайкальске и многое другое.
На блaгoycтpoйcтвo oбщecтвeнныx пpocтpaнcтв в этом году было направлено 158 миллиoнoв pyблeй. Bce paбoты будут завершены до конца года.
В Бурятии практически завершили благоустройство парков и скверов
Общество, Фото:
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