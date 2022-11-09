В Улан-Удэ учителя и школьники писали автопортреты под классическую музыку

Необычный мастер-класс прошёл в Городском дворце детского и юношеского творчества



«Нарисуй свой портрет» - под таким названием в Городском дворце детского и юношеского творчества в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по рисованию. Слушая классические произведения Рахманинова, учителя и школьники писали свой автопортрет.



Руководила их действия художник – арт-терапевт Ирина Савельева.



- В мастер-классе приняли участие педагоги изобразительного искусства учреждений дополнительного образования, учителя изобразительного искусства школ, студенты художественных факультетов ссузов и вузов города, воспитанники школ и учреждений дополнительного образования, - рассказали в комитете по образованию.



Необычное мероприятие прошло в рамках муниципальной инновационной площадки «ART-прорыв». Ранее проект был признан «Лучшей муниципальной инновационной площадкой» (МИП) среди учреждений дополнительного образования в 2022 году. Статус МИПа городской дворец получил за проект «Аrt-Прорыв» в 2021 году. Тогда по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова три лучших МИПа наградили грантом в размере 1 млн рублей для развития проектов.



Проект «ART-прорыв» - это популяризация изобразительного искусства, вовлечение в процесс творчества людей разных возрастных групп.



