Необычный мастер-класс прошёл в Городском дворце детского и юношеского творчества
«Нарисуй свой портрет» - под таким названием в Городском дворце детского и юношеского творчества в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по рисованию. Слушая классические произведения Рахманинова, учителя и школьники писали свой автопортрет.
Руководила их действия художник – арт-терапевт Ирина Савельева.
- В мастер-классе приняли участие педагоги изобразительного искусства учреждений дополнительного образования, учителя изобразительного искусства школ, студенты художественных факультетов ссузов и вузов города, воспитанники школ и учреждений дополнительного образования, - рассказали в комитете по образованию.
Необычное мероприятие прошло в рамках муниципальной инновационной площадки «ART-прорыв». Ранее проект был признан «Лучшей муниципальной инновационной площадкой» (МИП) среди учреждений дополнительного образования в 2022 году. Статус МИПа городской дворец получил за проект «Аrt-Прорыв» в 2021 году. Тогда по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова три лучших МИПа наградили грантом в размере 1 млн рублей для развития проектов.
Проект «ART-прорыв» - это популяризация изобразительного искусства, вовлечение в процесс творчества людей разных возрастных групп.
В Улан-Удэ учителя и школьники писали автопортреты под классическую музыку
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