09 ноября

08 ноября

Популярное

В Улан-Удэ учителя и школьники писали автопортреты под классическую музыку

В Улан-Удэ учителя и школьники писали автопортреты под классическую музыку
Общество, 
Необычный мастер-класс прошёл в Городском дворце детского и юношеского творчества

«Нарисуй свой портрет» - под таким названием в Городском дворце детского и юношеского творчества в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по рисованию. Слушая классические произведения Рахманинова, учителя и школьники писали свой автопортрет.

Руководила их действия художник – арт-терапевт Ирина Савельева.

- В мастер-классе приняли участие педагоги изобразительного искусства учреждений дополнительного образования, учителя изобразительного искусства школ, студенты художественных факультетов ссузов и вузов города, воспитанники школ и учреждений дополнительного образования, - рассказали в комитете по образованию.

Необычное мероприятие прошло в рамках муниципальной инновационной площадки «ART-прорыв». Ранее проект был признан «Лучшей муниципальной инновационной площадкой» (МИП) среди учреждений дополнительного образования в 2022 году. Статус МИПа городской дворец получил за проект «Аrt-Прорыв» в 2021 году. Тогда по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова три лучших МИПа наградили грантом в размере 1 млн рублей для развития проектов.

Проект «ART-прорыв» - это популяризация изобразительного искусства, вовлечение в процесс творчества людей разных возрастных групп.

рисование мастер-класс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Атаман из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира по метанию ножа
Атаман из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира по метанию ножа
Общество, 09.11.2022
В чемпионате мира приняли участие спортсмены из 10 стран
Студенты балета из Бурятии одержали победу в Москве
Студенты балета из Бурятии одержали победу в Москве
Общество, 09.11.2022
Фестиваль «Культурные сезоны» проводится для выявления талантливой молодёжи в сфере классического балета
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 09.11.2022
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Два театра из Иркутской области отмечены на премией «Золотая маска»
Два театра из Иркутской области отмечены на премией «Золотая маска»
Общество, 08.11.2022
«Я очень рад, что эта постановка вошла в лонг-лист», - признался один из режиссёров 
В Улан-Удэ рыбаков предупреждают об опасности подлёдной рыбалки
В Улан-Удэ рыбаков предупреждают об опасности подлёдной рыбалки
Общество, 08.11.2022
На Селенге и Уде толщина льда местами не достигает и двух сантиметров
В Улан-Удэ водители регулярно нарушают ПДД на переездах
В Улан-Удэ водители регулярно нарушают ПДД на переездах
Общество, 08.11.2022
Автомобилистам напомнили о последствиях таких нарушений 
Команда юных пожарных из Бурятии выступит за весь Дальневосточный округ
Команда юных пожарных из Бурятии выступит за весь Дальневосточный округ
Общество, 08.11.2022
Ребята уже одержали победу на межрегиональном этапе
Забайкалку оштрафовали за оскорбление соседки
Забайкалку оштрафовали за оскорбление соседки
Общество, 08.11.2022
Женщина написала нецензурные слова на входной двери квартиры 
Двоим бездомным в Улан-Удэ нашли жильё
Двоим бездомным в Улан-Удэ нашли жильё
Общество, 08.11.2022
Им сделали паспорт, оформили инвалидность и поселили в интернат
МЧС призывает водителей Бурятии к плавной езде
МЧС призывает водителей Бурятии к плавной езде
Общество, 08.11.2022
Ведомство дало советы водителям в первый гололёд
Бурятия получила 26 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами
Бурятия получила 26 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами
Общество, 08.11.2022
Современная спецтехника позволяет лесникам оперативно потушить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^